الخميس 14-04-2022
الوكيل الاخباري

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الخميس، 14-04-2022 12:52 م

تحذير من الغذاء والدواء حول تواريخ صلاحية المواد الغذائية

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الوكيل الإخباري - حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء من إهمال تواريخ صلاحية المواد الغذائية التي يجري عليها اصحاب المحال عروضاً وتخفيضات. 

وقالت المؤسسة، وفقا لرصد "الوكيل الإخباري" إنه لا بد من التأكد من أن ظروف تخزين المواد الغذائية مناسب وصحيح ومطابق للمواصفات واشتراطات الصحة والسلامة العامة. 

ودعت إلى أهمية الانتباه لقائمة المكونات الغذائية المثبتة على عبوة المنتج. 

وأعلنت المؤسسة بوقتٍ سباق إتلاف 10 طن مواد غذائية وحلويات و3 آلاف لتر من العصائر خلال الأسبوع الأول من رمضان لمخالفتها للاشتراطات الصحية والمعدة في ظروف صحية سيئة. 

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