الزراعة: إلغاء تصاريح وشروط الاستيراد على 200 سلعة.. وهكذا سنوفر الدجاج في رمضان

الوكيل الاخباري - أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن الوزارة عملت خلال الأشهر القليلة الماضية على اتخاذ سلسلة من الإجراءات تضمنت فتح مناشئ جديدة لاستيراد الحيوانات الحية من الضأن والعجول وكذلك اللحوم الحمراء بكافة أشكالها المبردة والمجمدة والمفرغة من الهواء. اضافة اعلان





ويأتي ذلك في إطار السعي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية النباتية والحيوانية ووفقا للأولويات الوطنية في تعزيز الأمن الغذائي وتسهيل تجارة المنتجات الزراعية ولضمان زيادة العرض وتخفيض أسعار المنتجات الزراعية المستوردة وتوسيع الخيارات أمام المستوردين لشرائها بأقل الأسعار.



وبذات الاتجاه بين الحنيفات أن الوزارة عملت على إلغاء كافة القيود الكمية والزمنية والكوتات المفروضة على استيراد الحيوانات الحية من الضأن والعجول واللحوم الحمراء.



وفي إطار التحضيرات لشهر رمضان الكريم أشار الحنيفات ان الوزارة عملت على إزالة القيود الكمية والكوتات والسماح باستيراد الدجاج المجمد والمقطع والمسحب بكافة اشكاله.



وأضاف الحنيفات أنه ولتعزيزا مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص عقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع نقابة تجار المواد الغذائية والمستوردين لإزالة كافة المعيقات التي تواجه انسياب السلع الزراعية والغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني وخلصت الاجتماعات لتخفيض نسب استهداف المنتجات الغذائية بالرخص المسبقة وإلغاء تصاريح الاستيراد لنحو 80 منتج وفي ذات السياق عملت أيضا الوزارة على الغاء العديد من شروط الاستيراد لنحو 120 سلعة إضافية.

وأكد الحنيفات التزام الوزارة في الحفاظ على المنتج المحلي وحمايته مع إزالة المعيقات امام السلع الغذائية ذات الأصل الزراعي المستوردة لضمان توفيرها في الأسواق وتحقيق متطلبات المواطنين.



