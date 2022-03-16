الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

الولايات المتحدة في طريقها للاستغناء عن التوقيت الشتوي

توصية للحكومة بعدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين في رمضان

عويس يؤكد أهمية التعليم المهني وضرورة تطويره

روسيا والصين تعملان على إنشاء نظام تراسل مصرفي بينهما بعيدا عن سويفت

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الاتحاد الرياضي العسكري

منافسات نهائيات الدورة الرياضية المدرسية تنطلق غدا

الأرصاد تُحذر من طقس الليلة

الاقتصادي والاجتماعي: الأزمات العالمية فاقمت الفقر والبطالة

"خارجية النواب": الأردن يعيش مرحلة إصلاحية جديدة وشاملة

ارادة ملكية بمنح وسام الاستقلال للسفيرة التل

الأربعاء، 16-03-2022 02:46 م

الغذاء والدواء: إلغاء إجازة تداول المكمل الغذائي سفن مكس

35781677_444352199344522_5628495774586241024_n


الوكيل الاخباري - ألغت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إجازة تداول المكمل الغذائي سفن مكس 7 mix capsule لعدم التزام أصحاب العلاقة بالشروط الواردة في كتاب الإجازة الصادر عن المؤسسة من حيث الإعلان عنه بادعاءات غير مجازة تتعلق بالتنحيف وتخفيف الوزن وتسويقه للأطفال.

من جهته أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الكوادر الفنية المختصة في قسم أغذية الإستعمال الخاص وأغذية الرياضيين تتابع بشكل حثيث ومستمر ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي من إعلانات لمنتجات الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية سواء كانت لمنتجات غير مجازة أصوليا أو إعلانات مخالفة لمنتجات مجازة، مشددا على أن المؤسسة لن تتهاون باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخالف ما ورد في كتاب الاجازة أو يروج بالاعلان عن هذه المنتجات بادعاءات لم يتم الموافقة عليها إستنادا لتعليمات إجازة أغذية الاستعمال الخاص لعام ٢٠١٧ وبما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين.

ويذكر أن المؤسسة تعاملت خلال العام الماضي مع 1360 طلبًا لإجازة أغذية الاستعمال خاص والمكملات الغذائية وأغذية الرياضيين، كما استقبلت 1122 طلب تصنيف أولي للمكملات الغذائية والمستحضرات الصيدلانية لغايات ترخيصها واستكمال إجراءات إجازتها فضلا عن التعامل مع 196 شكوى حول منتجات أغذية الاستعمال الخاص. 

هذا وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000) .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
1639399892478

توصية للحكومة بعدم فصل التيار الكهربائي عن المواطنين في رمضان

3bdf1fa1-dded-40be-819b-2feb926b6102

عويس يؤكد أهمية التعليم المهني وضرورة تطويره

www

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الاتحاد الرياضي العسكري

وزارة التربية والتعليم

منافسات نهائيات الدورة الرياضية المدرسية تنطلق غدا

وسائل_تدفئة_المنزل

الأرصاد تُحذر من طقس الليلة

M63A9728 - Copy

مواطنو العقبة: الانتخابات مطلب وطني بهدف المشاركة في صنع القرار

أخبار متعلقة
5f446b49ec0af

متصرف الرمثا: مراقبو الصحة لا يملكون الضابطة العدلية

ab75b6e8-281f-4175-a902-da21fd2d829e

الغذاء والدواء تسحب تشغيلات حليب أطفال من ماركة معروفة وتدعو لوقف استخدامها فوراً - تفاصيل

2019_10_4_14_56_46_580

نشرة توعوية حول الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية

c000467d-تفاح

الغذاء والدواء: التفاح في الأردن خال من اي طعم غريب

بسكويت-بدون-زبدة

الغذاء والدواء تنفي وجود كحول في أحد انواع البسكويت المستورد

db9141e4-92bd-41ee-b6b4-b0599ba66495

الغذاء والدواء تنظم ورشة تدريبية لمفتشي وزارة السياحة