الغذاء والدواء: إلغاء إجازة تداول المكمل الغذائي سفن مكس

الوكيل الاخباري - ألغت المؤسسة العامة للغذاء والدواء إجازة تداول المكمل الغذائي سفن مكس 7 mix capsule لعدم التزام أصحاب العلاقة بالشروط الواردة في كتاب الإجازة الصادر عن المؤسسة من حيث الإعلان عنه بادعاءات غير مجازة تتعلق بالتنحيف وتخفيف الوزن وتسويقه للأطفال.



من جهته أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الكوادر الفنية المختصة في قسم أغذية الإستعمال الخاص وأغذية الرياضيين تتابع بشكل حثيث ومستمر ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعي من إعلانات لمنتجات الأغذية الخاصة والمكملات الغذائية سواء كانت لمنتجات غير مجازة أصوليا أو إعلانات مخالفة لمنتجات مجازة، مشددا على أن المؤسسة لن تتهاون باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخالف ما ورد في كتاب الاجازة أو يروج بالاعلان عن هذه المنتجات بادعاءات لم يتم الموافقة عليها إستنادا لتعليمات إجازة أغذية الاستعمال الخاص لعام ٢٠١٧ وبما يكفل حماية صحة وسلامة المواطنين.



ويذكر أن المؤسسة تعاملت خلال العام الماضي مع 1360 طلبًا لإجازة أغذية الاستعمال خاص والمكملات الغذائية وأغذية الرياضيين، كما استقبلت 1122 طلب تصنيف أولي للمكملات الغذائية والمستحضرات الصيدلانية لغايات ترخيصها واستكمال إجراءات إجازتها فضلا عن التعامل مع 196 شكوى حول منتجات أغذية الاستعمال الخاص.



هذا وتدعو المؤسسة الإخوة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الالكتروني [email protected] وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم: (0795632000) .

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