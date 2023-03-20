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الإثنين، 20-03-2023 07:53 م

تحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات نقدية

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الوكيل الاخباري - حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من عدم تداول أخبار مضللة وغير صحيحة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي هدفها استغلال حاجة المواطنين للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم.

ونفت المؤسسة قيامها بتقديم مساعدة مالية بقيمة (200) دينار للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك وعيد الأم وذكرى معركة الكرامة.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي على ضرورة استقاء المعلومات من قنوات اتصالها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم  117117 أو مركز الاتصال الوطني  065008080، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل.

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستلاحق مطلقي هذه الشائعات قانونياً من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة.

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