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تحويلات مرورية بمنطقة أم صليح باتجاة السخنة

الخميس، 21-10-2021 04:38 م

تحويلات مرورية بمنطقة أم صليح باتجاة السخنة

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير  المركزية، اليوم الخميس عن اغلاق الطريق الواصل ما بين منطقة ام صليح باتجاه منطقة السخنة والبدء بإجراء تحويلات مرورية على الطريق، اعتباراً من يوم الأحد المقبل الموافق 24 تشرين أول، وذلك لتنفيذ عبارة صندوقية لوادي ام الصليح واعمال صيانة أخرى.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلان، انه سيتم اغلاق الطريق الواصل من منطقة ام صليح باتجاه منطقة السخنة (من مصنع الفاين) طيلة فترة التنفيذ، فيما سيتم تحويل السير في الموقع إلى الطريق الواصل ما بين الهاشمية باتجاه السخنة.

وأكدت الوزارة، أن التحويلة المرورية مجهزة بعناصر السلامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق للتقيد بعناصر القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية.

وشددت الوزارة على أنه سيتم انجاز الأعمال في المشروع بأسرع وقت ممكن وضمن الخطة الزمنية المتوقعة.

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