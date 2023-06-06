تحويلات مرورية جديدة على أوتوستراد عمان - الزرقاء

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، بدء أعمال تنفيذ نفق النقب على طريق الأوتوستراد، في محافظة الزرقاء ضمن مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء "الحزمة الثالثة".



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم بالتعاون مع مديرية الامن العام اجراء تحويلات مرورية خارجية بالاتجاهين موازية للطريق الرئيسي للمنطقة الواقعة ما بين كلية البوليتكنيك الى ما قبل جسر الحزام وعلى مرحلتين على النحو التالي:



1- تحويل حركة السير للقادم من الزرقاء باتجاه عمان الى مسار التحويلة الجديد يوم الأربعاء الموافق 7 حزيران.



2- سيتم تحويل حركة السير للقادم من عمان باتجاه الزرقاء الى مسار التحويلة الجديد، مع إعادة حركة السير للقادم من الزرقاء باتجاه الحزام من خلال جسر الحزام المنشأ حديثا وذلك يوم الخميس الموافق 8 حزيران.

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