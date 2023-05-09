بمسافة 45 كم.. الأمانة تدرس تشغيل مسار جديد للباص السريع

الوكيل الإخباري -

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أعلنت أمانة عمان عن إنهاء المرحلة الاولى من دراسة مسار جديد للباص السريع، بمسافة تصل لـ 45 كم.وقالت الأمانة، إن المسار الجديد يبدأ من صويلح مروراً بجسر ناعور إلى دوار الجمرك والشرق الأوسط،، وشارع اليرموك وصولا إلى مجمع المحطة.وكانت قد أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بوقتٍ سابق الانتهاء من أعمال جزء من الحزمة الثالثة لمشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء.وقالت إنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال الجهة اليمنى من الطريق من تقاطع أبو صياح (مقابل كازية الزعبي) إلى مدخل حديقة الحيوان (قرب جسر المشاة) شاملة أعمال السلامة العامة والإنارة وأعمال البنية التحتية.