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الخميس، 28-10-2021 09:53 ص

تحويلات مرورية على شارع القدس في عمّان الجمعة

تحويلة مرورية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان و بالتعاون مع إدارة السير المركزية، عن إغلاق مقطع على شارع القدس مقابل كلية لومينوس الجامعية التقنية، وإجراء تحويلات مرورية على الطريق من صباح غد الجمعة وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم نفسه، وذلك لتركيب جسر مشاة معدني في الموقع.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، إنه سيتم تحويل السير القادم من منطقة المقابلين والمطار باتجاه ناعور والعكس من خلال الالتفاف حول جزيرة وسطية على شارع القدس، أما القادم من ناعور إلى طريق المطار سيتم تحويل السير من خلال الالتفاف و الدخول لساحة كلية لومينوس الجامعية التقنية إلى شارع القدس.


وأضافت، أنه سيتم طيلة فترة الإغلاق تركيب جسر معدني يخدم المشاة في الموقع وطلبة كلية لومينوس؛ ما تطلب من الوزارة وحفاظا على السلامة العامة إغلاق المقطع، وتحويل حركة السير بشكل مؤقت لإجراء اللازم.


وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان، وتعليمات كوادر إدارة السير المركزية.


 




 

 


 

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