تحويلات مرورية على طريق ' أوتوستراد عمّان-الزرقاء '

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية عن البدء بإجراء تحويلات مرورية على طريق أوتوستراد عمان – الزرقاء الواصل بين العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء وذلك ضمن الحزمة الثانية من مشروع الباص سريع التردد، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 27 من الشهر الحالي.

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وبيّنت الوزارة، في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، اليوم السبت، أنه سيتم تحويل السير القادم من “عمان باتجاه الزرقاء ” إلى مسارب الباص سريع التردد المنشأة حديثاً لتبدأ من “نفق حي المزارع وبطول (1) كيلومتر لتنتهي إلى ما بعد مخابز جواد”.



وأكد البيان أن التحويلة المرورية مجهزة بكافة عناصر السلامة والإشارات الارشادية والتحذيرية اللازمة، داعيا جميع مستخدمي الطريق التقيد بأسس القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر إدارة السير المركزية.

