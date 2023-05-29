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الإثنين، 29-05-2023 10:10 م

تحويلات مرورية على طريق عمّان - الزرقاء

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، عن إغلاق نفق أبو صياح، وإيقاف حركة السير داخله بالاتجاهين، اعتبارا من ظهر يوم غد الثلاثاء، وإجراء تحويلات مرورية؛ للبدء بتنفيذ أعمال توسعة النفق وإنشاء مسارب الجهة اليسرى ومسربي حافلات التردد السريع، ضمن "الحزمة الثالثة للمشروع".

وقالت الوزارة، في بيان صحفي مساء اليوم، إنه سيتم بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتبارا من عصر يوم غد الثلاثاء إغلاق النفق وتحويل حركة السير للقادم من (الزرقاء باتجاه عمان) في منطقة تقاطع أبو صياح إلى التحويلة القائمة على يسار الطريق (جهة الرصيفة)، وإزاحة حركة السير للقادم من (عمان باتجاه الزرقاء) أقصى اليمين على نفس الطريق الرئيسي ضمن مساره الحالي، وستكون باقي الحركات متاحة ضمن التقاطعات القائمة على طريق الأتوستراد.

وأكدت أن التحويلات مجهزة بعناصر السلامة المرورية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالإشارات الإرشادية والتحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام.

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