الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 11:19 ص

تحويلة مرورية بشارع الشهيد لاستكمال أعمال الباص السريع

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الوكيل الإخباري - تقوم أمانة عمان الكبرى بالتعاون مع إدارة السير، اعتباراً من الساعة الثامنة صباح يوم غد الجمعة، بإجراء تحويلة مرورية، على شارع الشهيد (تقاطع جسر عين غزال).

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وقال مدير عمليات المرور في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري إن هذا الإجراء يأتي استكمالاً للأعمال الخاصة بمشروع الباص سريع التردد ضمن مرحلة شارع الشهيد تقاطع طارق (صالات ليالي الشرق).


وحسب الفاعوري سيتم تحويل السير القادم من محافظة الزرقاء باتجاه المدينة الرياضية بالانعطاف يميناً باتجاه شارع بيعة الرضوان ثم الانعطاف يساراً باتجاه شارع الأمير فيصل بن الحسين والاستمرار باتجاه شارع ناجي عبد العزيز وصولاً إلى شارع الشهيد.


وسيتم تحويل السير القادم من منطقة طبربور (أبو علياء) شارع بيعة الرضوان باتجاه شارع الأمير فيصل وصولاً إلى شارع ناجي عبد العزيز وصولاً إلى شارع الشهيد.


وستقوم أمانة عمان وإدارة السير بتوفير وسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية بالموقع مع تواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير.

 




 

 


 

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