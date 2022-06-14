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الثلاثاء، 14-06-2022 01:05 م

تحويل الوديعة الإماراتية البالغة 333 مليون دولار الى قرض ميسر

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الوكيل الإخباري - صرح مصدر مسؤول في وزارة المالية أنه تم الاتفاق بين الاردن ودولة الامارات العربية المتحدة على تحويل قيمة الوديعة الاماراتية البالغة حوالي 333 مليون دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني إلى قرض ميسر في ظل ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.

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ويأتي هذا الاتفاق في ضوء مساندة دولة الإمارات الدائم للأردن.


وعلى صعيد متصل نجحت الحكومة الأردنية في إصدار سندات يوروبوند بقيمة 650 مليون دولار وبسعر كوبون بلغ 7.75 بالمئة تستحق بعد خمس سنوات ونصف، وهذا يدل على ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني على الرغم من حالة عدم الاستقرار الذي تشهده الأسواق المالية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة.


كما صرح المصدر المسؤول بأنه سيتم استخدام حصيلة القرض الإماراتي و إصدار اليوروبوند في إطفاء سندات اليوروبوند المستحقة في نهاية الشهر الحالي والبالغة 1 مليار دولار، والذي بدوره لن يزيد من رصيد الدين العام لأن قيمة هذا التمويل جاءت ضمن موازنة التمويل لعام 2022.

 




 

 


 

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