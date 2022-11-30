تحويل رحلات جوية من مطار الملكة علياء إلى مطار الملك الحسين بسبب الضباب

الوكيل الإخباري - تعامل مطار الملك الحسين الدولي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، مع حركة تحويل طائرات من مختلف الوجهات الدولية كانت متجهة إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان، بسبب الضباب وعدم وضوح الرؤية الأفقية التي تمكن الطائرات من الهبوط الآمن على المدرجات.

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وقال مدير العلاقات العامة وخدمات المسافرين في مطار الحسين الدولي في العقبة عمر الصمادي في تصريح صحفي، إنه تم اعتماد مطار الملك حسين الدولي لاستخدامه مطارا بديلا لهبوط الرحلات الجوية التي يصعب هبوطها وفقا لإجراءات السلامة في مطار الملكة علياء الدولي في الحالات الطارئة، ومنها الأحوال الجوية وانعدام الرؤية الأفقية.



وأشار إلى أن جميع الأجهزة العاملة في مرفق المطار تعمل منذ ساعات الباكر لاستقبال الرحلات الجوية وفق أعلى المعايير لخدمة الطائرات والركاب القادمة من مختلف الوجهات، لحين تحسن مدى الرؤية في مطار الملكة علياء الدولي.

وحطت طائرات قادمة من دبي، الرياض، الدوحة، أبوظبي، جدة، القاهرة، حتى الآن، بالإضافة إلى الرحلات المنتظمة الاعتيادية.

