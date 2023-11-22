تحويل رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي الى البنوك غداً الخميس

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي



أكد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أنس القضاة ، أن رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي عن شهر تشرين الثاني الحالي سيتم تحويلها الى البنوك غداً الخميس . اضافة اعلان





واوضح القضاة لـ"الوكيل الاخباري"، أن موعد صرف الرواتب يتزامن مع الـ24 من كل شهر، ما لم يكن يومًا عطلة رسمية. وفي حالة وجود عطلة رسمية، يكون الصرف في اليوم الذي يسبق يوم العطلة.



وكانت وردت استفسارات من المواطنين المنتفعين من تقاعد الضمان الاجتماعي حول موعد صرف رواتب الشهر الحالي حيث يتزامن يوم 24 مع يوم عطلة نهاية الاسبوع الجمعة

