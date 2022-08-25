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الخميس، 25-08-2022 07:21 م

تخريج أول دورة للمظليين تضم مجندات في مدرسة الأمير هاشم بن الحسين

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الوكيل الاخباري - اُختتمت اليوم الخميس، في مدرسة الأمير هاشم بن الحسين للعمليات الخاصة، دورة المظليين رقم 1/2022، بمشاركة مجموعة من ضباط وضباط صف وأفراد في القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات.

واشتملت الدورة على موضوعات اللياقة البدنية والتدريب الأرضي والجوي، إضافةً إلى تمارين التعامل مع المظلات.

يُشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم خلالها إشراك مجندات في دورة المظليين.

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