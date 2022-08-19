الحكومة : الأردن في حالة حرب منذ نحو 11 عاماً

الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، فيصل الشبول،أن الأردن في حالة حرب؛ لحماية حدوده الشمالية منذ نحو 11 عاماً، من عمليات التسلل والتهريب.



وبين في حديث له عبر “سكاي نيوز عربية” أن هنالك محاولات متكررة لتهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، مما دفع القوات المسلحة الأردنية لتغيير قواعد الاشتباك للحد من هذه العمليات.



ولفت إلى أن تواجد أكثر من مليون و300 ألف لاجئ سوري، أثروا بالضغط على المياه والتعليم ومختلف القطاعات الأخرى في الأردن.



وأكد أن الأزمة السورية ضغطت بشكل كبير على الأردن، كونها امتدت لأكثر من 11 عاماً.

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