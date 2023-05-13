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السبت، 13-05-2023 12:08 م

تخريج الفوج الأول لدبلوم الرعاية الصحية الأولية

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الوكيل الإخباري - مندوبا عن وزير الصحة الدكتور فراس هواري رعى أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول حفل تخريج الفوج الأول لدبلوم الرعاية الصحية الأولية والمدعوم من برنامج بناء القدرات للاتحاد الأوروبي، بحضور رئيس الجامعة الهاشمية فواز العبدالحق الزبون.اضافة اعلان


وحضر الحفل مدير مكتب ايراسموس بلص الدكتور احمد ابو الهيجاء، ومدير مشروع دبلوم الرعاية الصحية الأولية الدكتور أمجد الشديفات، وعدد من رؤساء الأقسام وعمداء الكليات في الجامعات الأردنية المشاركة في المشروع كالجامعة الهاشمية، وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الأردنية بالإضافة الى ممثلين القطاع الصحي الطبي في الاردن، وأهالي الخريجين.

وهنأ الشبول الخريجين وأهاليهم، وأكد على إيلاء وزارة الصحة لموضوع الرعاية الصحية الأولية أهمية كبيرة باعتبارها وسيلة فعالة للاهتمام بصحة المرضى وحصولهم على رعاية شاملة.

وقال الشبول "تعمل وزارة الصحة باستمرار على تحسين الخدمات الصحية من خلال تطوير البنية التحتية والكوادر العاملة لتوفير كافة متطلبات تقديم هذه الخدمات بكفاءة عالية. 

وأشار إلى أنّ وزارة الصحة، تبنت في استراتيجيتها للأعوام 2023-2025 نموذج الصحة العامة والطب الوقائي ونموذج صحة الأسرة في الرعاية الصحية الأولية، لتحقيق أحد أهم أهدافها الاستراتيجية المتعلق بتحسين الوصول والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية بجودة، وعدالة، وبمشاركة مجتمعية فاعلة.

وشكر الدكتور فواز الزبون وزارة الصحة على الشراكات المستمرة مع الجامعة الهاشمية موضحاً ان مثل هذه الشراكات تأتي ضمن خدمة المجتمع واشراك الجامعات في النواحي الحياتية العملية التي تكون لخدمة الوطن الحبيب بالإضافة الى الجانب الأكاديمي.

وقدم بدوره الدكتور احمد أبو الهيجاء نبذة عن مشاريع الاتحاد الأوروبي في الأردن وآلية التقديم لها وان الاتحاد الأوروبي ومكتب ايرازموس بلص الأردن يشجع جميع الأكاديميين في الأردن للتقديم للمشاريع وان هذه الدورة تستمر الى عام 2027.

كما هنأ الدكتور أمجد الشديفات مدير المشروع الخريجين واكد على أهمية الشراكة بين القطاع العام والجامعات واهمية الرعاية الصحية الأولية.

وفي نهاية الحفل قام مندوب راعي الحفل بتوزيع الشهادات على الخريجين كما قام بتكريم الجهات والأشخاص الذين كان لهم دور بارز في إنجاح الدبلوم وتوزيع الدروع.

 




 

 


 

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