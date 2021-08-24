تخريج المشاركين ببرنامج التواصل بلغة الإشارة

الوكيل الاخباري - نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، حفل تخريج للمشاركين في المستوى الثاني من البرنامج التدريبي في التواصل بلغة الإشارة.



ويهدف البرنامج الذي شاركت فيه الكوادر العاملة في مؤسسة التدريب المهني إلى رفع كفاءة العاملين في المؤسسة بطرق التواصل بلغة الإشارة مع الأشخاص الصم، ما يسهم في رفع نسب التحاقهم في البرامج المنفذة من قبل المعهد وتوفير فرص عمل وفق متطلبات سوق العمل.

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