تخفيض رأسمال شركة توليد الكهرباء المركزية بمقدار 27 مليون دينار

الوكيل الاخباري - نفذ مركز إيداع الأوراق المالية، اليوم الثلاثاء، عملية تخفيض رأسمال شركة توليد الكهرباء المركزية، استنادا إلى قرار هيئتها العامة، وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين.



وجرى تخفيض رأس المال بمقدار 27 مليون دينار/سهم، بما نسبته 90 بالمئة من رأس مال الشركة ليصبح رأسمالها المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية 3 ملايين دينار/سهم، بدلاً من 30 مليونا من خلال إرجاع نقد للمساهمين كونه فائضا عن الحاجة بمقدار 27 مليون دينار.

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