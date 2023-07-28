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الجمعة، 28-07-2023 07:42 م

موعد تحويل المعونة المالية الشهرية إلى البنوك

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الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة انه سيتم تحويل مستحقات الأسر المستفيدة من المعونة المالية الشهرية المتكررة عن شهر تموز الحالي إلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية الخاصة بالمنتفعين اعتبارا من يوم الاحد.

وأوضح صوالحة ، ان الأصل هو تحويل مستحقات الأسر المستفيدة من المعونة المالية الشهرية المتكررة للبنوك في مطلع كل شهر ، ولكن جرى تقديمها لعدة أيام في الفترة الماضية بسبب تزامنها مع التزامات الاعياد ورمضان وغيرها.

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