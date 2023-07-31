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الإثنين، 31-07-2023 04:31 م

توضيح حكومي حول قرار منع بيع الخبز بالمحال التجارية

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي ان قرار عدم بيع الخبز من قبل المحال التجارية جاء لغايات تنظيمية  بحتة ، بحيث لا تطغى المخابز الكبيرة على المخابز الصغيرة .

واضاف البرماوي في تصريحات صحفية ان استمرار توزيع المخابز الكبيرة للخبز على المحال التجارية يطغى على عمل المخابز الصغيرة والحجرية التي ليس لها القدرة على المنافسة .

واشار البرماوي الى ان الوزارة تلقت عشرات الشكاوى من قبل اصحاب المخابز الصغيرة في مناطق متعددة في المملكة حول تلك الممارسات وتأثيرها عليهم ما ساهم بتعرضهم للخسائر نتيجة تراجع المبيعات .

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