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الإثنين، 26-07-2021 05:06 م

تدريب معلمين على إجراء فحص سريع للكشف عن فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل

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الوكيل الإخباري - أكد الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا عادل البلبيسي، الاثنين، تدريب معلمين في المدارس على إجراء "فحص سريع" للكشف عن فيروس كورونا بين الطلبة وذلك خلال الأسبوع المقبل، تمهيدا لعودة الطلبة إلى المدارس ابتداء من الأول من أيلول/سبتمبر المقبل. اضافة اعلان


وأوضح البلبيسي لـ "المملكة"، أنه "سيتم سحب عينات عشوائية من بين الطلبة لمعرفة مدى انتشار المرض"، مشيرا إلى أن الأمر "سيكون بشكل عشوائي دوري" في كل مدرسة. 

وستسحب من 5-10% من مجموع كل مدرسة تخلو من الإصابات بالفيروس كعينة عشوائية، لكن هذه النسبة سترتفع إذا كان هناك حالات إصابة وفق البلبيسي، الذي قال: "المهم ليس فقط العودة إلى المدارس لكن المهم الاستمرارية في العودة".  

وتبلغ نسبة إعطاء اللقاح بين إجمالي المعلمين من 83-85%، بحسب البلبيسي الذي قال إن تطعيم المعلمين شرط لعودة المدارس إضافة إلى الالتزام بـ "البروتوكول الصحي والمحافظة على التباعد الجسدي والنظافة".  

 




 

 


 

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