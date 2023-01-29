الأحد 29-01-2023
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الأحد، 29-01-2023 09:19 ص

تدهور تريلا مُحملة بالقمح على طلوع النقب

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الوكيل الإخباري - قال النقيب سفيان العتوم، من إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم أمس السبت، التعامل مع حادث تدهور تريلا مُحملة بالقمح، طريق طلوع النقب القديم باتجاه عمّان، وتم رفع التريلا عن الشارع العام وتفريغ الحمولة. اضافة اعلان


وأضاف العتوم، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، اليوم الأحد، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق البحر الميت، ونتج عن الحادث إصابة متوسطة، ما أحدث إعاقة على الشارع العام إلى أن تم رفع العوائق، إلى جانب حادث تصادم بين مركبتين على أوتوستراد الزرقاء عمان، دون وقوع أي إصابات. 

وختم أن 4 نقاط أساسية لا بد من التركيز عليها خلال الحركة المرورية الصباحية، وهي ( عدم التتابع القريب، وعدم الانشغال بالهاتف النقال، وعدم تغيير المسرب بشكل مفاجئ، والتقيد بالشواخص المرورية). 

 




 

 


 

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