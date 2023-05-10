تدهور مركبة على طريق الزرقاء - المفرق دون اصابات

الوكيل الإخباري - وقع حادث تدهور لاحدى المركبات على طريق الزرقاء باتجاه المفرق، صباح اليوم، دون وقوع اصابات.

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وقالت غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام، إن الحادث وقع على تقاطع الفيحاء وأدى إلى إغلاق المسرب الأيمن الطريق المذكور دون وجود أي إصابات ، فيما تتواجد الكوادر المختصة في الميدان لرفع الأثر المروري وتسيير حركة المركبات.



وبحسب التقرير المروري، تم التعامل يوم أمس مع حادث تصادم 3 مركبات قبل محطة سيل جرش باتجاه الشمال، واقتصر الحادث على الأضرار المادية فقط، حيث تم رفع الأثر المروري وفتح الطريق .

