الأربعاء 10-05-2023
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الأربعاء، 10-05-2023 09:11 ص

تدهور مركبة على طريق الزرقاء - المفرق دون اصابات

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الوكيل الإخباري - وقع حادث تدهور لاحدى المركبات على طريق الزرقاء باتجاه المفرق، صباح اليوم، دون  وقوع اصابات.

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وقالت غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر إذاعة الأمن العام، إن الحادث وقع على تقاطع الفيحاء وأدى إلى إغلاق المسرب الأيمن الطريق المذكور دون وجود أي إصابات ، فيما تتواجد الكوادر المختصة في الميدان لرفع الأثر المروري وتسيير حركة المركبات.


وبحسب التقرير المروري، تم التعامل يوم أمس مع حادث تصادم 3 مركبات قبل محطة سيل جرش باتجاه الشمال، واقتصر الحادث على الأضرار المادية فقط، حيث تم رفع الأثر المروري وفتح الطريق .


 




 

 


 

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