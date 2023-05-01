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الإثنين، 01-05-2023 10:16 ص

الأمن: القبض على 3 أشخاص اشتركوا بضرب وقتل شخص في هاشمية الزرقاء

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ بلاغاً ورد لمديرية شرطة محافظة الزرقاء أمس بوجود شخص متوفى داخل منزله في منطقة الهاشمية، إذ تم التحرك للمكان وبالكشف عن الجثة من قبل الطب الشرعي تأكد وجود شبهة جنائية بوفاته. اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي أنّه تم تشكيل فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي ومديرية شرطة الزرقاء وعملوا على جمع المعلومات حول الضحية والأدلة من مكان العثور عليه مؤكداً أنّ الأدلة والمعلومات قادت للاشتباه بثلاثة أشخاص من أقارب الضحية أُلقي القبض عليهم جميعاً واعترفوا بعد التحقيق معهم أنهم قاموا باصطحاب المغدور الى منطقة خالية من السكان رغما عنه بتحريض من ثلاثة آخرين من أقاربهم إثر خلافات بينهم من أجل ضربه هناك وأنهم بعد ذلك قاموا بضربه وخنقه وبعد فقدانه الوعي حملوه وأعادوه إلى منزله .

وجرى تحويل القضية للمدعي العام والذي قرر توقيفهم جميعاً إضافة إلى توقيف ثلاثة آخرين جرى إيداعهم بتهم التحريض والتدخّل بالقتل.

 




 

 


 

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