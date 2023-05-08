الاحتفال بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي في الزرقاء

الوكيل الإخباري - احتفلت محافظة الزرقاء اليوم الاثنين، بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي.

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وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور خلال رعايته الحفل، إن الحوادث المرورية تحصد سنوياً مئات الآلاف من الأرواح وتتسبب بخسائر تقدر بمليارات الدولارات على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الاحتفال يأتي في إطار تحسين الواقع المروري، والخطة الإستراتيجية المرورية التي وضعتها مديرية الأمن العام والخدمات المرورية والتوعوية التي تقدمها.



ولفت إلى أن مديرية الأمن العام سخرت مواردها البشرية والتكنولوجية الحديثة، لتعزيز الرقابة وإنفاذ قانون السير، ما أسهم بتخفيض الحوادث المرورية بنسبة 14 بالمئة، والوفيات بنسبة 4 بالمئة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



من جانبه، قال مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الدويري إن العام الماضي سجل 562 وفاة ونحو 17 ألف إصابة ناجمة عن حوادث السير في مناطق المملكة كافة، لافتاً إلى خطة المديرية بالتعاون مع الجهات كافة من أجل بناء ثقافة مرورية متطورة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة ومتابعة الحوادث المرورية ودراسة أوضاع الطرق ووضع الحلول الملائمة لمختلف المشاكل لتفاديها مستقبلاً.



بدوره، أوضح رئيس فرع الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق بالزرقاء عامر الوظائفي أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وقوع حادث مروري كل دقيقتين في الأردن، مؤكدا ضرورة تغليظ العقوبات على السائقين المستهترين الذين يخالفون قواعد المرور سيما استخدامهم للهاتف النقال أثناء القيادة.