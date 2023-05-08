الإثنين 08-05-2023
الوكيل الاخباري

تدشين مشروع "ماتشميكر 2" في وادي شعيب

تحذير من تداعيات تعليق مساعدات برنامج الغذاء العالمي للأسر الفلسطينية

الحنيطي : الجيش ظل حازماً في مواجهة مصفوفة معقدة من التهديدات

بلدية إربد تعقد مؤتمرها الأول بعنوان"نحو رؤية تنموية جديدة"

إصابة 4 أشخاص في قصف أوكراني على مدينة شيبيكينو الروسية

وزارة النقل توضح بشأن الطائرات الجاثمة في المطار

التربية تنفي عقد امتحان رياضيات موحد لطلبة التوجيهي في أيار

الجامعة الهاشمية تحتفل بـأسبوع الطفل الأصم

المستقلة للانتخاب: 15 أيار الحالي آخر موعد لتصويب أوضاع الأحزاب السياسية

مجلس محافظة إربد يقرر سداد 40 بالمئة من مديونية قطاع المياه

الإثنين، 08-05-2023 04:26 م

الاحتفال بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي في الزرقاء

498435_1_1683186056


الوكيل الإخباري -  احتفلت محافظة الزرقاء اليوم الاثنين، بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي.

اضافة اعلان


وقال محافظ الزرقاء حسن الجبور خلال رعايته الحفل، إن الحوادث المرورية تحصد سنوياً مئات الآلاف من الأرواح وتتسبب بخسائر تقدر بمليارات الدولارات على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الاحتفال يأتي في إطار تحسين الواقع المروري، والخطة الإستراتيجية المرورية التي وضعتها مديرية الأمن العام والخدمات المرورية والتوعوية التي تقدمها.


ولفت إلى أن مديرية الأمن العام سخرت مواردها البشرية والتكنولوجية الحديثة، لتعزيز الرقابة وإنفاذ قانون السير، ما أسهم بتخفيض الحوادث المرورية بنسبة 14 بالمئة، والوفيات بنسبة 4 بالمئة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.


من جانبه، قال مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الدويري إن العام الماضي سجل 562 وفاة ونحو 17 ألف إصابة ناجمة عن حوادث السير في مناطق المملكة كافة، لافتاً إلى خطة المديرية بالتعاون مع الجهات كافة من أجل بناء ثقافة مرورية متطورة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة ومتابعة الحوادث المرورية ودراسة أوضاع الطرق ووضع الحلول الملائمة لمختلف المشاكل لتفاديها مستقبلاً.


بدوره، أوضح رئيس فرع الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق بالزرقاء عامر الوظائفي أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى وقوع حادث مروري كل دقيقتين في الأردن، مؤكدا ضرورة تغليظ العقوبات على السائقين المستهترين الذين يخالفون قواعد المرور سيما استخدامهم للهاتف النقال أثناء القيادة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63819160382125014548

أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية يحاضر في كلية القيادة والأركان الملكية

1683550666073

الوطنية للتربية والثقافة والعلوم تطلق يوم حكايات الاسكوا

4202312194559452638287

الحنيطي : الجيش ظل حازماً في مواجهة مصفوفة معقدة من التهديدات

0d91c65c-39cd-4beb-85ea-a14dcf70d85a

بلدية إربد تعقد مؤتمرها الأول بعنوان"نحو رؤية تنموية جديدة"

464646464646464646464646464646464646464646464646464646464646-3-79kbfg99abci3dv4l5zapion1obbml11she1bs8hyzg

وزارة النقل توضح بشأن الطائرات الجاثمة في المطار

M63A8102 - Copy

2.3 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الربع الأول

أخبار متعلقة
1

تحويل حركة السير القادمة من الزرقاء باتجاه عمان اعتبارا من اليوم

2023_02_09_11_37_22

الأمن: القبض على 3 أشخاص اشتركوا بضرب وقتل شخص في هاشمية الزرقاء

1eb106f0-ed08-42ff-8a67-5c69a5cb7880

الأمن: القبض على 12 تاجراً ومروجاً للمخدرات في 9 قضايا نوعية

9822153c-5c12-400d-935a-a796c2cf5507

مديرية الأمن العام تختتم افطاراتها الرمضانية في مراكز الإصلاح

دجاجة مجمدة -(ارشيفية)

اتلاف كميات كبيرة من الدجاج من مول تجاري بالزرقاء

420231010044440917115

وفاة طفل واصابة 9 اخرين اثر حريق منزل في الزرقاء