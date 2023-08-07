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الإثنين، 07-08-2023 05:15 م

تربية ديرعلا وشرطة غرب البلقاء تقيمان معرضا لمكافحة المخدرات

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم للواء ديرعلا، بالشراكة مع مديرية شرطة غرب البلقاء/ الشرطة المجتمعية، اليوم الإثنين، معرضا بعنوان (في صورة _آفة المخدرات واقع مؤلم)، لتسليط الضوء على هذه الآفة التي أصبحت مصدر تهديد للمجتمعات.

وقال مدير شرطة غرب البلقاء العقيد هيثم المشاقبة، إن المخدرات باتت من المشاكل التي تعاني منها أغلب الدول على مستوى العالم، نظرا لأضرارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وانتشار تجارتها بشكل سريع، حيث أوقعت الإنسان فريسة للإدمان نتيجة الجهل وضعف الوازع الديني، وتركت أضرارا كبيرة على المجتمعات وتحديدا الشباب.

وبين المشاقبة، أن هناك مركزا لمعالجة الإدمان بصورة طوعية، يضم مختصين مدربين لعلاج الحالات، حيث لا يترتب على طالب العلاج طوعا أي مسؤولية قانونية، ويتم التعامل مع الحالة بكل سرية وكتمان لحين الشفاء.

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