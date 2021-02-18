الخميس 18-02-2021
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الخميس، 18-02-2021 01:04 ص

تربية عجلون تخصص 14 مركزا للإيواء

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الوكيل الاخباري - قال مدير تربية محافظة عجلون سامي شديفات إن المديرية عملت على تجهيز 14 مركزا للايواء من أجل استخدامها في الحالات الطارئة والظروف الجوية السائدة.
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وأضاف شديفات انه تم التأكيد على تفعيل هذه المراكز وتجهيزها بكافة المستلزمات لتقديم المساعدة للمتضررين نتيجة التساقط الكثيف للثلوج والامطار كجزء من الجهد الوطني لحماية الاشخاص الذين قد يتأثرون بالظروف الجوية وتوفير الاماكن الامنة لهم ولأسرهم.

واشار إلى أنه تم تعيين 34 مشرفا مناوبا على هذه المراكز التي تم فيها مراعاة الاشتراطات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع. 

 




 

 


 

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