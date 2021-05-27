ترجيح إصدار لائحة تهم بحق معتقلين أردنيين اليوم

الوكيل الاخباري - رجّح محامي معتقلين أردنيين اثنين تسللا عبر الحدود من الأردن إلى فلسطين المحتلة، خالد محاجنة، إصدار لائحة اتهام بحقهما من المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا.

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وتحدّث المحاجنة، عن ظروف الاعتقال قائلا : إن المعتقلين تسللا الى الاراضي الفلسطينية المحتله السبت الماضي عبر البيارات الأردنية ، ومن ثم عبروا نهر الأردن الواقع على السياج الحدودي القريب من بلدة صما في محافظة إربد شمال الأردن .

يشار أن المعتقلين الأردنيين تم اعتقالهما ، خلال تضامنهما مع الشعب الفلسطيني أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، للتعبير عن مدى استيائهم حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية حينها.