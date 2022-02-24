الخميس 24-02-2022
الوكيل الاخباري

الأوقاف: وفاة 25 إمامًا ومؤذنًا خلال جائحة كورونا

شاهد رسالة مؤثرة لجندي أوكراني لأسرته فيديو

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

16 وفاة و 7415 إصابة كورونا في الاردن اليوم

فتح الحدود البولندية والرومانية أمام الأردنيين الراغبين بمغادرة أوكرانيا

الصفدي يوجّه الجهات المختصة حول الأردنيين في أوكرانيا

الجزائر في قلب معركة الطاقة بأوروبا

ما محتوى شبكة تروث سوشال؟

ارتفاع أسعار الذهب محليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية

أسعار القمح والذرة الأمريكية ترتفع بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا

الخميس، 24-02-2022 02:51 م

ترجيح إعلان 22 آذار المقبل عطلة رسمية بيوم الانتخابات المحلية

عطلة


الوكيل الإخباري - رجح مصدر حكومي مطلع، إعلان يوم انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان عطلة رسمية والذي يصادف يوم الثلاثاء 22 آذار 2022.

اضافة اعلان


وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرت العادة أن تعلن الحكومة عن تعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات ولتمكين الموظفين من ممارسة حقهم الانتخابي.


وأضاف أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد ما لم يطرأ أي جديد أو تطورات على الوضع الوبائي، مؤكداً ان الحكومة ستعلن بشكل رسمي عن العطلة قبيل موعد الانتخابات.


يشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار2022، موعدا للاقتراع والفرز للانتخابات.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
pic_162539 (1)

الأوقاف: وفاة 25 إمامًا ومؤذنًا خلال جائحة كورونا

كورونا الوكيل

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

M63A9728 - Copy

إربد: ورشة حول تعزيز دور الشباب والنساء في الانتخابات

كورونا الوكيل

16 وفاة و 7415 إصابة كورونا في الاردن اليوم

b634f649-508b-4a3c-8788-b3af01ddb60e

فتح الحدود البولندية والرومانية أمام الأردنيين الراغبين بمغادرة أوكرانيا

main_image5e5652af896e0

تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين

أخبار متعلقة
M63A9728 - Copy

الحكومة تستعرض خطة الترويج للانتخابات اليوم

120223016418769454664

تعديل مرتقب على قانوني المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية

7dbb57a8eb07d212cf18d3bea117202d

أبو غزالة ينتقد العطلة

6007ea06cb50d

إقبال مفاجئ وكبير على شراء الخبز في المملكة بعد قرارات رئاسة الوزراء - تفاصيل

61efff4da030f

الحكومة تحدد موعد الدوام الوجاهي لمراكز ذوي الاحتياجات الخاصة

_115183875_hi063839225

عمّان تسجل أكثر من نصف حصيلة إصابات كورونا في الأردن الثلاثاء - تفاصيل وأرقام