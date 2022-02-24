ترجيح إعلان 22 آذار المقبل عطلة رسمية بيوم الانتخابات المحلية

الوكيل الإخباري - رجح مصدر حكومي مطلع، إعلان يوم انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان عطلة رسمية والذي يصادف يوم الثلاثاء 22 آذار 2022.

اضافة اعلان



وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه جرت العادة أن تعلن الحكومة عن تعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات ولتمكين الموظفين من ممارسة حقهم الانتخابي.



وأضاف أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد ما لم يطرأ أي جديد أو تطورات على الوضع الوبائي، مؤكداً ان الحكومة ستعلن بشكل رسمي عن العطلة قبيل موعد الانتخابات.



يشار إلى أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قرر أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار2022، موعدا للاقتراع والفرز للانتخابات.





