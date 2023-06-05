ترجيح اعلان نتائج الشامل الأسبوع القادم

الوكيل الإخباري - رجح مدير وحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين السرحان إن يتم الاعلان عن نتائج الشامل الدورة الربيعية الأسبوع القادم.





وقال السرحان لـ "الوكيل الإخباري" إنه تقدم لامتحان الشامل 5966 طالبا وطالبة من 51 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 89 تخصصا.

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وانهى طلبة الشامل الامتحانات النظرية للدورة الربيعية 2023 في 31 أيار الماضي.