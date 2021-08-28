السبت 28-08-2021
الوكيل الاخباري

اليونان: غرق سفينة شحن بعد اصطدامها بجزر صخرية

الأمن العام : تابعنا اختفاء شخص من جنسية عربية والتحقيقات أثبتت تعرضه للقتل

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

سحب شهادة الدكتوراة من محمد رمضان

شركس : ندعو المواطنين لتجاهل شائعات مناهضي التطعيم

لبنان.. توقيف مركب سوري داخل المياه الإقليمية

الحكومة : المصادقة على موازنة البلديات الشهر المقبل

6 وفيات و1237 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الملك يلتقي رئيـس مجلس الوزراء الكويتي ضمن أعمال مؤتمر بغداد

لجنة الاوبئة : احتكار المطاعيم يؤخر انتهاء الجائحة

السبت، 28-08-2021 10:28 ص

ترجيح تحديد موعد وآلية الدوام بالجامعات اليوم

وزارة التعليم العالي 5


الوكيل الإخباري - رجحت مصادر أن يحدد مجلس التعليم العالي في جلسته التي يعقدها ظهر اليوم السبت ، العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعدا لبدء التدريس في الجامعات الرسمية، والسابع عشر من الشهر نفسه لبدء التدريس في الجامعات الخاصة، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021 – 2022، وفق ما كشفه مصدر رسمي.

وأكدت المصادر ان المجلس سيقرر أن تكون طبيعة الدوام للفصل المقبل وجاهيا مدمجا.

كما يناقش المجلس توصيات لجنتي ضبط جودة ومستوى الرسائل والأطروحات الجامعية، ولجنة دراسة الطلبات المقدمة من عدد من الجامعات الأردنية لاستحداث كليات طب أسنان، ومدى الحاجة الفعلية لهذا التخصص.

وكشفت المصادر عن توجه لجنة ضبط جودة ومستوى الرسائل والأطروحات الجامعية للتنسيب إلى مجلس التعليم العالي بتشديد معايير وأسس وشروط القبول لطلبة الدراسات العليا.

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الامن

الأمن العام : تابعنا اختفاء شخص من جنسية عربية والتحقيقات أثبتت تعرضه للقتل

fff

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

8202125205530846010597

شركس : ندعو المواطنين لتجاهل شائعات مناهضي التطعيم

رئاسة

الحكومة : المصادقة على موازنة البلديات الشهر المقبل

612a114bdaccb

الملك يلتقي رئيـس مجلس الوزراء الكويتي ضمن أعمال مؤتمر بغداد

820219221219533167281

لجنة الاوبئة : احتكار المطاعيم يؤخر انتهاء الجائحة

أخبار متعلقة
22021111693584948772

اجتماع في وزارة التعليم العالي بشأن دوام الجامعات

جامعة

اعتماد 3 جامعات أردنية لدراسة الطلبة القطريين