ترجيح تحديد موعد وآلية الدوام بالجامعات اليوم

الوكيل الإخباري - رجحت مصادر أن يحدد مجلس التعليم العالي في جلسته التي يعقدها ظهر اليوم السبت ، العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل موعدا لبدء التدريس في الجامعات الرسمية، والسابع عشر من الشهر نفسه لبدء التدريس في الجامعات الخاصة، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021 – 2022، وفق ما كشفه مصدر رسمي.



وأكدت المصادر ان المجلس سيقرر أن تكون طبيعة الدوام للفصل المقبل وجاهيا مدمجا.



كما يناقش المجلس توصيات لجنتي ضبط جودة ومستوى الرسائل والأطروحات الجامعية، ولجنة دراسة الطلبات المقدمة من عدد من الجامعات الأردنية لاستحداث كليات طب أسنان، ومدى الحاجة الفعلية لهذا التخصص.



وكشفت المصادر عن توجه لجنة ضبط جودة ومستوى الرسائل والأطروحات الجامعية للتنسيب إلى مجلس التعليم العالي بتشديد معايير وأسس وشروط القبول لطلبة الدراسات العليا.

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