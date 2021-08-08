الأحد 08-08-2021
الوكيل الاخباري

شكوى من انقطاع المياه في جرش

موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية إلى 3220 ميجا واط

وزير الصحة يفتتح القسم القضائي لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية بالفحيص

دوام بالتناوب لهذه الفئة من المدارس

الملك: فتح القطاعات جاء بناء على دراسات من قبل لجان

حملة في معان لإزالة المباني الآيلة للسقوط

وفاتان و160 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

782 مليون دينار قيمة حركات نفذتها 'أي فواتيركم' الشهر الماضي

ترحيب بإلغاء فحص كورونا للأردنيين المطعمين العائدين من السفر

حادثا سير مروعان وضحايا لعائلتين يفجعان الأردنيين خلال 24 ساعة

الأحد، 08-08-2021 01:36 م

ترحيب بإلغاء فحص كورونا للأردنيين المطعمين العائدين من السفر

407100_8_1628418757


الوكيل الإخباري- رحب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، بقرار الحكومة إعفاء الأردنيين من فحص (بي سي آر) للكشف عن فيروس كورونا، عند عودتهم من السفر.

اضافة اعلان


وقال أبو عاقولة في بيان اليوم الأحد، إن القرار يخفف من أعباء وإجراءات تنقل التجار ورجال الأعمال، ويسهل أعمالهم.

 

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني، عممت على شركات الطيران، بإلغاء طلب فحص الكشف عن كورونا، للأردنيين العائدين من السفر، ومضى على تلقيهم آخر جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، 14 يوماً، شريطة ألا تزيد الفترة بين السفر والعودة عن 10 أيام.

 

وأكدت الهيئة إلزامية الفحص للقادمين من سوريا كمسافر ترانزيت. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
czo2OToiaHR0cHM6Ly9tZWRpYS5nZW1pbmkubWVkaWEvaW1nL2xhcmdlLzIwMjEvNy80LzIwMjFfN180XzIwXzE4XzQ1XzcuanBnIjs=

موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية إلى 3220 ميجا واط

الصحة

وزير الصحة يفتتح القسم القضائي لمستشفى المركز الوطني للصحة النفسية بالفحيص

7202015141854786695092

دوام بالتناوب لهذه الفئة من المدارس

الملك 2

الملك: فتح القطاعات جاء بناء على دراسات من قبل لجان

9351148161452798286

حملة في معان لإزالة المباني الآيلة للسقوط

20190705144821152

حادثا سير مروعان وضحايا لعائلتين يفجعان الأردنيين خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
الاردننن

36.5 مليون دولار إجمالي مساعدات أميركا للأردن

الوكيل لقاح

الصحة تحدد مراكز التطعيم لمن تجاوز 30 عاما -أسماء

w

انخفاض جرعات اللقاح الأسبوعية المعطاة في الأردن لنحو 300 ألف في الأسبوع الأخير

72021131313432735429

لجنة الاوبئة : الحكومة ماضية في خطتها لعودة المدارس ما لم يحدث تغير بالوضع الوبائي

f

إعطاء أكثر من 41 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

6202191325343525454

الصحة : دراسة لخلط لقاحي أسترازينيكا وفايزر