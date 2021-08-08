ترحيب بإلغاء فحص كورونا للأردنيين المطعمين العائدين من السفر

الوكيل الإخباري- رحب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، بقرار الحكومة إعفاء الأردنيين من فحص (بي سي آر) للكشف عن فيروس كورونا، عند عودتهم من السفر.

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وقال أبو عاقولة في بيان اليوم الأحد، إن القرار يخفف من أعباء وإجراءات تنقل التجار ورجال الأعمال، ويسهل أعمالهم.

وكانت هيئة تنظيم الطيران المدني، عممت على شركات الطيران، بإلغاء طلب فحص الكشف عن كورونا، للأردنيين العائدين من السفر، ومضى على تلقيهم آخر جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس، 14 يوماً، شريطة ألا تزيد الفترة بين السفر والعودة عن 10 أيام.

وأكدت الهيئة إلزامية الفحص للقادمين من سوريا كمسافر ترانزيت.