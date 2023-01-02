ترفيع عدد من قضاة الشرع الشريف - أسماء

الوكيل الإخباري - ‎صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قرار المجلس القضائي الشرعي المتضمن الموافقة على ترفيع عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف اعتبارا من تاريخ 31/12/2022.

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وشمل القرار:



1. ترفيع فضيلة الشيخ خالد تركي مطلق علاونه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.



2. ترفيع فضيلة الشيخ نزهان عبدالله عبدالهادي العلاوين القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.



3. ترفيع فضيلة الشيخ د. حسين علي صالح العمري مدير معهد القضاء الشرعي إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.



4. ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد محمد امين فهيم زيد الكيلاني القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.



5. ترفيع فضيلة الشيخ مأمون محمد عمر أبو سيف القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة العليا.



6. ترفيع فضيلة الشيخ د. بلال احمد ابراهيم اللطايفه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



7. ترفيع فضيلة الشيخ د. عبدالله علي مصطفى الفقير الربابعه مفتش المحاكم الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



8. ترفيع فضيلة الشيخ عامر عبد المجيد محمد اللبابنه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



9. ترفيع فضيلة الشيخ محمد امين عواد حسين الزعبي القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



10. ترفيع فضيلة الشيخ د. نايل عطاالله ارشيد الدعسان مدير مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



11. ترفيع فضيلة الشيخ رجائي محمد داود عبيدات المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



12. ترفيع فضيلة الشيخ نهار محمد صامد نهار الرقاد القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



13. ترفيع فضيلة الشيخ علي موسى علي جوارنه القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



14. ترفيع فضيلة الشيخ وائل سليم اسماعيل برهم المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



15. ترفيع فضيلة الشيخ خالد ابراهيم سالم العمري المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



16. ترفيع فضيلة الشيخ غيث عبد القادر سالم العكايله مدير مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



17. ترفيع فضيلة الشيخ خلدون محمد عقله حماشا القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



18. ترفيع فضيلة الشيخ د. احمد راجح عبد الحميد كردي القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



19. ترفيع فضيلة الشيخ محمد احيا فرحان العواد مفتش المحاكم الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



20. ترفيع فضيلة الشيخ زكي موسى محمود الاحمد القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



21. ترفيع فضيلة الشيخ محمد احمد سلامه حيارات القاضي في محكمة دير علا الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



22. ترفيع فضيلة الشيخ د. اسماعيل احمد علي بني ياسين القاضي في محكمة اربد الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



23. ترفيع فضيلة الشيخ د. هاني عدنان علي الحسن القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



24. ترفيع فضيلة الشيخ عماد محمود سالم السرحان القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



25. ترفيع فضيلة الشيخ د. جعفر محمد عبد القادر الصرايره مفتش المحاكم الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



26. ترفيع فضيلة الشيخ عطاالله سالم عايد البدور المدعي العام الشرعي الاول لدى محكمة استئناف معان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



27. ترفيع فضيلة الشيخ د. محمود ابراهيم علي البشايره القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



28. ترفيع فضيلة الشيخ د. اسماعيل نوح علي معابده القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



29. ترفيع فضيلة الشيخ وليد محمود ذيب قدوره القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الاولى.



30. ترفيع فضيلة الشيخ عبد العزيز عوده محمد الحويطات القاضي في محكمة استئناف معان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



31. ترفيع فضيلة الشيخ محمد عطاالله احمد البطوش القاضي في محكمة استئناف معان الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



32. ترفيع فضيلة الشيخ د. عمر حسن موسى ابوقريق القاضي في محكمة الشونة الجنوبية الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



33. ترفيع فضيلة الشيخ د. حسن محمد مفلح العلوان القاضي في محكمة عين الباشا الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



34. ترفيع فضيلة الشيخ ابراهيم علي سليم ابوعذيه القاضي في محكمة السلط الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



35. ترفيع فضيلة الشيخ مجدي كمال عبد المجيد بلوط القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



36. ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد مسلم جريد القراله القاضي في محكمة الكرك الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



37. ترفيع فضيلة الشيخ معتز عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني القاضي في محكمة العارضة الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



38. ترفيع فضيلة الشيخ د. علال محمود مصطفى عطاطره المدعي العام لدى النيابة العامة الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



39. ترفيع فضيلة الشيخ فادي خليل احمد العوايشه مساعد المدعي العام الاول لدى محكمة استئناف عمان الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



40. ترفيع فضيلة الشيخ جميل فهد نوران الجبور القاضي في محكمة الجيزة الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



41. ترفيع فضيلة الشيخ د. رأفت محمد عبدالله المبيضين القاضي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



42. ترفيع فضيلة الشيخ د. حسني عوده سعود القرارعه القاضي في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



43. ترفيع فضيلة الشيخ محمد محمود نادي عبيدات القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



44. ترفيع فضيلة الشيخ سليمان علي محمد النسور القاضي في محكمة صويلح الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



45. ترفيع فضيلة الشيخ خطاب اسماعيل فلاح عربيات القاضي في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



46. ترفيع فضيلة الشيخ فتحي مفلح صالح الصقر القاضي في محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



47. ترفيع فضيلة الشيخ د. فراس يوسف احمد العنانبه القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



48. ترفيع فضيلة الشيخ موفق علي السيد الشياب القاضي في محكمة الكورة الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



49. ترفيع فضيلة الشيخ د. وليد عبدالله عايف الخوالده مساعد النائب العام الشرعي إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



50. ترفيع فضيلة الشيخ د.محمد خير" ابراهيم يوسف درادكه المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية.



51. ترفيع فضيلة الشيخ مراد احمد " محمد علي " الكاساني القاضي في مديرية التعاون الدولي وحقوق الانسان إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



52. ترفيع فضيلة الشيخ د. عدنان توفيق احمد المساعفه القاضي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



53. ترفيع فضيلة الشيخ حذيفه عبدالله ابراهيم المجالى القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



54. ترفيع فضيلة الشيخ د. همام ذياب عبد الكريم عقل القاضي في محكمة سحاب الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



55. ترفيع فضيلة الشيخ د. شفيق عبيد الله نزال الحيصة القاضي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



56. ترفيع فضيلة الشيخ د. عامر اعقيل حسين الغوادرة القاضي في محكمة عجلون الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



57. ترفيع فضيلة الشيخ رامي احمد محمد حجازي القاضي في محكمة بني كنانه الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



58. ترفيع فضيلة الشيخ عليان محمد عليان الغانم المدعي العام لدى النيابة العامة الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



59. ترفيع فضيلة الشيخ د. عطا سالم سعد ابوالغنم القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



60. ترفيع فضيلة الشيخ محمد رسول" بشير فهيم زيد الكيلاني القاضي في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



61. ترفيع فضيلة الشيخ محمد جميل مطيع المواجدة القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



62. ترفيع فضيلة الشيخ يونس حسين محمد العويدات القاضي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



63. ترفيع فضيلة الشيخ د. باسم مشهور احمد العقيل القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.

64. ترفيع فضيلة الشيخ خالد يوسف عبد الرحمن الشرمان القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



65. ترفيع فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



66. ترفيع فضيلة الشيخ اسامه سالم احمد جوارنة القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



67. ترفيع فضيلة الشيخ عبدالله ادهم ارتيمان الدمانية القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



68. ترفيع فضيلة الشيخ محمد ضاحي محمد أبو هلاله القاضي في محكمة معان الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



69. ترفيع فضيلة الشيخ احمد يعقوب محمود خوالده القاضي في محكمة عمان الشرقية الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



70. ترفيع فضيلة الشيخ د. محمد احمد علي اطريق القاضي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



71. ترفيع فضيلة الشيخ هيثم سليمان عارف الشيحان القاضي في محكمة وادي السير الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



72. ترفيع فضيلة الشيخ عماد محمد عبد الرزاق ابو زيد القاضي في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



73. ترفيع فضيلة الشيخ د. نايف احمد بخيت الخلايلة القاضي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



74. ترفيع فضيلة الشيخ رائد احمد عبد الحميد العظمات القاضي في محكمة جرش الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



75. ترفيع فضيلة الشيخ شاهر احمد محمد غرايبة المدعي العام لدى النيابة العامة الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة.



76. ترفيع فضيلة الشيخ اسامه عدنان محمد البطوش القاضي في محكمة معان الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.



77. ترفيع فضيلة الشيخ د. فراس خلف فالح الحنيطي القاضي في محكمة المفرق الابتدائية الشرعية التنفيذ إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.



78. ترفيع فضيلة الشيخ محمد مصطفى ابراهيم سرندح القاضي في محكمة القدس الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.



79. ترفيع فضيلة الشيخ فادي محمد مصطفى الصمادي القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.



80. ترفيع فضيلة الشيخ د. حمزه عبد الكريم حسين الزيود المدعي العام لدى النيابة العامة الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.



81. ترفيع فضيلة الشيخ د. سعد عباس سليمان البدور القاضي في محكمة الشوبك الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.



82. ترفيع فضيلة الشيخ د. طارق محمد عسود ابو تايه القاضي في مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.



83. ترفيع فضيلة الشيخ حلمي محمد فالح السلامين القاضي في محكمة العقبة الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة.



84. ترفيع فضيلة الشيخ تركي سالم حمد المرازقه القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.



85. ترفيع فضيلة الشيخ يحيى احمد عبدالقادر ربابعه القاضي في محكمة الشونة الشمالية الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.



86. ترفيع فضيلة الشيخ اسماعيل علي خلف الخلايله القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.



87. ترفيع فضيلة الشيخ يزن عبد الكريم عبدالله الحياري القاضي في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.



88. ترفيع فضيلة الشيخ د. هاني مفلح محمد السلمات العنزي القاضي في محكمة عمان الجنوبية الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.



89. ترفيع فضيلة الشيخ ابراهيم محمد عطيه أبو جزر القاضي في محكمة عمان الوسطى الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.



90. ترفيع فضيلة الشيخ موسى محمود مفضي الخلايلة القاضي في محكمة الزرقاء الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.



91. ترفيع فضيلة الشيخ محمد حابس حماد الصقرات القاضي في محكمة الطفيلة الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.



92. ترفيع فضيلة الشيخ حمد مطلب سالم السلايطة القاضي في محكمة مادبا الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.



93. ترفيع فضيلة الشيخ معاذ عبد الكريم عبدالرحمن القطاونه القاضي في محكمة الحسا الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.



94. ترفيع فضيلة الشيخ مالك محمد علي يوسف قضاة القاضي في محكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.



95. ترفيع فضيلة الشيخ د. يوسف عليان أحمد درادكه القاضي في محكمة اربد الابتدائية الشرعية القضايا إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.



96. ترفيع فضيلة الشيخ بشار كامل عبدالله العبيدات القاضي في محكمة عمان الابتدائية الشرعية التوثيقات إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة.