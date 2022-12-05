9 محافظات دون أي مخصصات لتطوير النقل البري فيها - أسماء

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أبقت الحكومة 9 محافظات دون أي مخصصات مالية في تطوير قطاع النقل البري، ضمن بند النفقات الرأسمالية حسب المحافظات في موازنة العام القادم 2023.



وبينت الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه تم تخصيص مبالغ لمشاريع رأسمالية تنفذها هيئة تنظيم قطاع النقل البري لكل من إربد وعمان ومعان فقط.



حيث رصد لمحافظة إربد ( 200 ألف) دينار، وللعاصمة عمان (290 ألف) دينار، ولمعان (210 آلاف) دينار.



ووصل مجموع مخصصات النفقات الرأسمالية للمحافظات في الموازنة الجديدة (700 ألف) دينار فقط.

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