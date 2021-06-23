ترقّب شعبي لقرارات اقتصادية لإنعاش الأردنيين

الوكيل الإخباري - يترقّب الأردنيون الخطة الحكومية الاقتصادية ، على ضوء تصريح مسؤول ، حيث أشار أمس أن الحكومة تعكف على إعداد خطة في هذا الشأن .

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وأضاف المصدر في تصريحات صحفية إن الحكومة تعقد اجتماعات مكثفة لرسم ملامح الخطة الاقتصادية، والتي ستكون مرتبطة بمدد زمنية للتنفيذ.



وأشار إلى إن الخطة تتضمن تحفيز النشاطات الاقتصادية وزيادة نسبة النمو وتمكين الاقتصاد للخروج من الأزمة الحالية، خاصة في ظلّ جائحة كورونا.

الترقّب الشعبي ، يأتي على وقع تفاؤل بتحسّن الوضع الاقتصادي الذي بات يشهد ترديا واضحا ، نتيجة لإغلاق القطاعات المختلفة ، عملا بأوامر الدفاع التي من شأنها السيطرة على جائحة كورونا.