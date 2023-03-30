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الخميس، 30-03-2023 11:35 ص

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية برئاسة الأستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة بعد أن تمكنوا من تلبية كافة متطلبات الترقية حسب أنظمة وتعليمات الجامعة النافذة .

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حيث قرر مجلس العمداء ترقية الدكتور حفظي حافظ اشتية من كلية السلط للعلوم الإنسانية تخصص اللغة العربية  إلى رتبة استاذ. 


وترقية الدكتور وليد عمر عويس من كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والإدارية تخصص المحاسبة إلى رتبة استاذ. 


وترقية الدكتور فادي أنطون الفقس من كلية الهندسة التكنولوجية تخصص الهندسة الميكانيكية الى رتبة استاذ مشارك. 


وهنأ رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني أعضاء هيئة التدريس الذين تم ترقيتهم وثمن جهدهم البحثي المتميز متمنيا لهم ولكافة الزملاء في الجامعة تحقيق التقدم والإنجاز سواء على الصعيد الشخصي او على الصعيد الاكاديمي والبحث العلمي الذي ينعكس ايجابا على جامعة البلقاء التطبيقية .


 




 

 


 

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