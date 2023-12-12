تسجيل صوتي – محامية الاسير الاردني عمار حويطات تكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسجون الاحتلال

الوكيل الإخباري - ليلى القرشي



اعلنت هيئة الأسرى الفلسطينية الاسبوع الماضي عن تعرض الاسير الاردني عمار حويطات - 42 عاما - لاعتداء من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في سجن مجدو، وأكدت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أنها تتابع الحادثة .

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عُمر شقيق الأسير عمار قال لـ "الوكيل الإخباري" ان شقيقه معتقل منذ 2002 بعد تنفيذه عملية ضد مستوطن اسرائيلي برام الله وقتله ، وادخل الى سجن عوفر وحكم مؤبد و25 عاماً



وتابع ان شقيقه هو اصغر ممثل للحركة الاسيرة وقائد حركة فتح ومنسق لجنة الطوارئ الوطنية بسجون الاحتلال - وهي لجنة مكونة من 5 افراد تتابع اوضاع المعتقلين والاعتداءات عليهم وتتصدى لهم داخل السجون بعدة طرق مثل تنفيذ اضرابات عن الطعام



واشار ان شقيقه عرف بصموده وثباته واستمراره بالدفاع عن القضية الفلسطينية ويأبى الخضوع للاحتلال ، وانه لم يقف عند حكمه المؤبد حيث اكمل دراسته البكالوريس والماجستير في سجون الاحتلال الاسرائيلي وكان يحضر للدكتوراه



وبتفاصيل الاعتداء عليه قال شقيقه ان قوات الاحتلال كانت تترصد له منذ فترة حيث انه قاد آخر اضرابين عن الطعام في سجن عوفر اضافة لاحداث السابع من اكتوبر وانتقام قوات الاحتلال من الاسرى بسجونها لتسترد هيبتها المنزوعة



وتابع : "قبل نحو شهرين قامت قوات الاحتلال بنقله من سجن عوفر الى سجن تسلمون وهو سجن يؤوي مدنيين اسرائيليين بهدف التحريض عليه من اصحاب الجرائم والاسبقيات وفقا لقوله ، وقضى اسبوعين في العزل الانفرادي ثم تم نقله الى سجن مجدو منتصف تشرين الثاني الماضي حيث تم الاعتداء عليه من قبل قوة خاصة من سجانين قوات الاحتلال



بدورها اوضحت محامية مركز الدفاع عن الفرد في سجون الاحتلال نادية دقة لـ "الوكيل الاخباري " نقلاُ عن الأسير عمار حويطات وهي آخر من قامت بزيارته الاربعاء الماضي ، ان فرقة خاصة مؤلفة من 15 سجان كانت بانتظاره بسجن مجدو وادخلوه الى غرفة خاصة لا تحتوي كميرات - لعدم التوثيق- مكبل اليدين والأرجل وقاموا بضربه بشكل مبرح بالهراوات والأيدي والأرجل مما تسبب بفقدانه الوعي بشكل تام من شدة الاعتداء .



وتابعت دقة نقلا عن عمار " انه بعد ذلك وجد نفسه بغرفة العزل يرافقه طبيب السجن " موضحة انه امر غير مسبوق حيث لا يتم احضار طبيب الا بالحالات القصوى - واخبره الطبيب انه يعاني من كسور بالاضلاع واصابة بيده اليمنى .



وبينت ان حالته تفاقمت جراء عدم تلقيه العلاج المناسب مما تطلب نقله الى المستشفى بعد 12 يوماً من تاريخ الاعتداء عليه وتبين اصابته بالتهاب شديد جراء تورم باليد امتد للكتف اضافة الى اثار الكسور بجسده ، مشيرة أن حالته الصحية مستقرة وفقا لآخر مشاهدة له وهو في العزل الانفرادي .



واشارت دقة ان قوات الاحتلال تمنع وتاخر زيارة المحامين بعد احداث السابع من اكتوبر وهو امر غير قانوني واوضحت انها سياسة ممنهجة لعدم الكشف عن الاعتداءات التي يتعرض لها المعتقلين .



يشار ان ادارة سجون الاحتلال تشن هجمات شرسة واجراءات انتقامية على المعتقلين والمعتقلات بعد السابع من أكتوبر، حيث استشهد 6 معتقلين في السجون منذ ذلك التاريخ وفقا لما افادت هيئة شؤون الاسرى



وبينت اللجنة الوطنية للاسرى والمفقودين الاردنيين في المعتقلات الصهيونية ان هناك 21 اسيراً اردنياً بسجون الاحتلال .