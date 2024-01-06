تسجيل 385 إشاعة العام الماضي في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلن مرصد مصداقية الإعلام الأردني "أكيد"، اليوم السبت، أنه سجل العام الماضي 385 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين.

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وقال المرصد في تقرير، إن متوسط عدد الإشاعات الشهري ارتفع العام الماضي إلى 32، مقارنة بـ30 إشاعة شهريا عام 2022.



وسجل المركز أعلى إشاعات العام الماضي كانت في أيار بواقع 52 إشاعة بنسبة 13.5% من مجمل الإشاعات، فيما كان كانون الأول الأقل بواقع 12 إشاعة بنسبة 3.1 % إجمالي الإشاعات المسجلة.



ولفت إلى أنَّ الإشاعات الاقتصادية تصدّرت المشهد العام الماضي، بواقع 113 إشاعة بنسبة 29.4 % من إجمالي الإشاعات المسجلة، ثم الشأن العام بـ 97 إشاعة بنسبة 25.2 % والإشاعات الأمنية بـ86 إشاعة بنسبة 22.3 % والمجال الصحي،ّ بـ 40 إشاعة بنسبة 10.4 % ثم الإشاعات السياسية بـ 34 إشاعة بنسبة 8.8 % والاجتماعية بـ 15 إشاعة، بنسبة 3.9 %.



وبين تقرير المرصد أن 93.7 % من الإشاعات المسجلة العام الماضي كان مصدرها محليا، و5.5 % مصادرها خارجية، و 0.8 لم يُحدد مصدرها، مشيرا إلى أن 74.5 %من الإشاعات، كان مصدرها وسائل التَّواصل الاجتماعيّ، و25.5 % مصدرها الإعلام التقليدي.