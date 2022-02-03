تسريع عملية التوظيف في قطر بعد تشغيل 8 آلاف أردني

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة العمل، الخميس، اتفاقها مع قطر لتسريع عملية التوظيف، بعد تشغيل 8 آلاف أردني من أصل 20 ألفا. اضافة اعلان





وقال وزير العمل نايف استيتية، إن الـ8 آلاف وظيفة، هي ما اتُفق عليه من خلال المنصة ومن خلال شركات التوظيف التي تتعاقد مع دولة قطر، ومن خلال الأرقام التي اتفق عليها ومن خلال ما جاء من مكرمة الشيخ تميم بن حمد لتوظيف الأردنيين بحسب المملكة.



وأشار إلى أن عملية التوظيف توقفت سابقا بسبب جائحة فيروس كورونا وقيودها فقط.



"يستطيع أي شخص أن يتقدم على منصة سجل، نعمل على المنصة بالسرعة الممكنة، لكن سواء كانت المنصة جاهزة أو غير جاهزة سيبدأ استقبال الطلبات في المهن التي سيتم تحديدها بناء على زيارة فرق العمل لدولة قطر بعد مقابلة الشركات"، وفق وزير العمل.



وشدد استيتية ووزير العمل القطري علي بن سعيد بن صميخ المري، خلال مباحثات تناولت العلاقات الأخوية وأبرز الملفات المشتركة في شؤون العمل بين البلدين، على ضرورة تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين في ملفات العمل، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت ملف زيادة فرص التشغيل للأردنيين في قطر التي جاءت بمبادرة من أمير قطر للاستفادة من الكفاءات الأردنية في سوق العمل القطري.



وأكد أن الوزارة تبعث عن الديمومة في التوظيف وليس التوظيف وحدة.



ولفت ستيتية النظر إلى أن اجتماع الخميس، تناول تحديد التخصصات المطلوبة وكيفية تأهيل هذه التخصصات لملائمة احتياجات الشركات الموجودة في قطر.



وتابع "اتفق على إرسال فريق فني من الأردن لقطر لمقابلة عدد كبير من الشركات في مجالات مختلفة (...) تحتاج لعقود مع الموظفين، ومقابلة هذه الشركات للوقوف على احتياجات سوق العمل".



وبين أنه بعد معرفة حاجة سوق العمل القطري سيتم العمل مع مؤسسات التدريب المهني المختلفة وهيئة تنمية المهارات على تطوير مهارات الشباب بحيث يلتحقوا بهذه الوظائف بالسرعة الممكنة.



وأوضح أن هناك احتياجات فعلية وطارئة في دولة قطر للعاملين في مجالات الطب والتمريض بحاجة لعدد كبير من الموظفين وأيضا في بعض المجالات المهنية بشكل عام، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تطوير وتفعيل مؤسسات التدريب المهني، حيث تزود السوق الأردني والسوق العالمي بمهارات عالية تستطيع موائمة احتياجات الأسواق واحتياجات الشركات في الأسواق العالمية.