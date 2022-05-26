تشكيل لجنة تنسيقية لشؤون الاستثمار في جرش

الوكيل الإخباري - أعلن محافظ جرش محمد أبو رمان عن تشكيل لجنة تنسيقية لشؤون الاستثمار برئاسته وعضوية رؤساء 5 بلديات إضافة لرئيس مجلس محافظ جرش ومدراء الدوائر المعنية بشؤون الاستثمار داخل المحافظة.

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وقال أبو رمان، اليوم الخميس، إن الهدف من اللجنة هو جذب وتشجيع الاستثمار داخل المحافظة وتسهيل عمل المستثمرين وإزالة العقبات أمامهم.



"تشكيل اللجنة جاء على خلفية لقاء عقد داخل دار المحافظة مع عدد من المستثمرين ورؤساء 5 بلديات (جرش الكبرى والمعراض وباب عمّان والنسيم وبرما) والدوائر المعنية مثل مدير الأشغال والعمل والآثار والسياحة والصناعة والتجارة"، بحسب أبو رمان.



ويبلغ عدد سكان محافظة جرش 262.100 ألف نسمة ونسبة الفقر داخل محافظة جرش 20.3% والبطالة 21.1% ومعدل متوسط دخل الفرد 1740 دينار، وفق مساعدة محافظ جرش لشؤون التنمية المتصرف ميسون الخصاونة.



وبينت الخصاونة أن جذب الاستثمار وفتح مشاريع جديدة داخل المحافظة يسهم بالتخفيف من نسبة الفقر والبطالة داخل المحافظة.



رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم قال إن البلدية ستقوم بمخاطبة وزارة الإدارة المحلية لإلغاء الرسوم والترخيص لمدة 5 سنوات لتشجيع الاستثمار.

وبين أن البلدية جاهزة لبناء شراكة مع القطاع الخاص وتقديم أشكال الدعم كافة من تجهيز بنية تحتية وفتح الطرق وتعبيدها.

المملكة