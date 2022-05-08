الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أسعار الذهب محليا

تعرّف على عقوبة تشويه أحد أعمدة جرش الأثرية

إعلان أسماء المقبولين للحج الأسبوع القادم

نقيب المطاعم يعلق على ارتفاع أسعار الدواجن وتوافرها

الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي في نيسان الماضي

نقابة تجار المواد الغذائية تطالب بفتح تحقيق حول نقص الدجاج بالأسواق

بنوك كويتية تعتزم طلب تخفيف نسب السيولة من المركزي

أوبك التي تلعب السعودية دورا قياديا فيها لن تساعد الغرب بزيادة إنتاج النفط

إيلون ماسك: معايير عمل تويتر ستصبح أفضل لاحقا

الأردنيون يترقبون إعلاناً لعطلة رسمية خلال هذا الشهر

الأحد، 08-05-2022 11:01 ص

تعرّف على عقوبة تشويه أحد أعمدة جرش الأثرية

FSN2U_YXwAI-SNh


الوكيل الإخباري - كشف مدير الآثار العامة فادي بلعاوي أنه تمت معالجة الاعتداء على أحد الأعمدة الأثرية في مدينة جرش بشكل أولي تمهيدا لمعالجته بشكل دقيق وبالطرق العلمية.

اضافة اعلان

 

وقال لـ"الوكيل الإخباري"، إن المعالجة الدقيقة للاعتداء والتشويه بالطلاء تستغرق وقتا وجهدا كبيرين لإعادته إلى ما كان عليه سابقا.

 

وينص البند الرابع الوارد بالفقرة (أ) من المادة 26 في قانون الآثار العامة الأردني على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الآثر كل من قام متعمدا باتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها".

وأضاف بلعاوي أن أثار مدينة جرش الأثرية عريقة وذات أهمية تاريخية ولا يوجد لها بديل، داعيا إلى المحافظة عليها من الاعتداء والتشويه لما لها من أهمية في مختلف المجالات وخاصة السياحية.

 

وأشار إلى أنه تم تبليغ الأجهزة الأمنية حول الاعتداء على الأعمدة والآثار في جرش تمهيدا لضبط المعتدين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

 

وبيّن بلعاوي أن حماية الآثار من أي اعتداء واجب على كل مواطن غيور على مصلحة الوطن وحماية مقدراته، موضحا أنه سيتم إطلاق حملة توعوية قريبا للتعريف بأهمية المواقع الأثرية وحمايتها.

 

وأثارت حادثة الاعتداء على الآثار في جرش غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، داعين إلى ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين عليها وعدم التهاون لتفادي تكرارها في المستقبل.

 


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
c76a25af-df3c-45b3-8c5b-13a5dfe61595

أردنية تفوز بعضوية بلدية كرولي البريطانية

image

إعلان أسماء المقبولين للحج الأسبوع القادم

ححح

نقيب المطاعم يعلق على ارتفاع أسعار الدواجن وتوافرها

دجاج

نقابة تجار المواد الغذائية تطالب بفتح تحقيق حول نقص الدجاج بالأسواق

258276422_193725796282764_5299371441021099545_n

الدوريات الخارجية: ضبط باص على متنه 17 راكبا حمولة زائدة

0L5A1068

وفاة و36 إصابة إثر 395 حادثا مروريا خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
M63A2517

الخصاونة ينعى وزير الخارجية الأسبق حازم نسيبة

WhatsApp Image 2022-04-09 at 5.24.57 PM

الشريدة يدعو لزيادة الدعم المالي للأردن

0L5A5871

ليالي مأدبا الرمضانية توفر فرصة لقضاء أوقات سعيدة للعائلات

Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

بطولة الخماسي الرمضانية تنشط الحركة الرياضية في الكرك

9dbfc9743148cd425e909012ba80481d

مطالب بتوفير منصة مُوحدة للتخليص على البضائع

881c436d-8aba-4ea9-8142-d975964c27fa

مصدر يوضح حول صرف رواتب نيسان الحالي قبل موعدها