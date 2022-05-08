تعرّف على عقوبة تشويه أحد أعمدة جرش الأثرية

الوكيل الإخباري - كشف مدير الآثار العامة فادي بلعاوي أنه تمت معالجة الاعتداء على أحد الأعمدة الأثرية في مدينة جرش بشكل أولي تمهيدا لمعالجته بشكل دقيق وبالطرق العلمية.

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وقال لـ"الوكيل الإخباري"، إن المعالجة الدقيقة للاعتداء والتشويه بالطلاء تستغرق وقتا وجهدا كبيرين لإعادته إلى ما كان عليه سابقا.

وينص البند الرابع الوارد بالفقرة (أ) من المادة 26 في قانون الآثار العامة الأردني على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الآثر كل من قام متعمدا باتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها".





وأضاف بلعاوي أن أثار مدينة جرش الأثرية عريقة وذات أهمية تاريخية ولا يوجد لها بديل، داعيا إلى المحافظة عليها من الاعتداء والتشويه لما لها من أهمية في مختلف المجالات وخاصة السياحية.

وأشار إلى أنه تم تبليغ الأجهزة الأمنية حول الاعتداء على الأعمدة والآثار في جرش تمهيدا لضبط المعتدين واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وبيّن بلعاوي أن حماية الآثار من أي اعتداء واجب على كل مواطن غيور على مصلحة الوطن وحماية مقدراته، موضحا أنه سيتم إطلاق حملة توعوية قريبا للتعريف بأهمية المواقع الأثرية وحمايتها.

وأثارت حادثة الاعتداء على الآثار في جرش غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، داعين إلى ضرورة اتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين عليها وعدم التهاون لتفادي تكرارها في المستقبل.



