تصريح حكومي حول تمديد الحظر الشامل بعد الانتخابات

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي ووزير الصحة الأسبق، الدكتور سعد الخرابشة، إن الإغلاق لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ليس حلاً لتقليل الإصابات.



وأضاف في تصريحات صحفية، إننا سنعود مرة أخرى، لانتكاسة الحالة الوبائية، وتسجيل الإصابات بكورونا، بعد انتهاء الحظر الشامل.

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وأكد الوزير الأسبق، أن تمديد عدد أيام الحظر الشامل بعد الانتخابات ليس خيارا مطروحا.



وتابع أن الهدف من الاغلاقات الجزئية وتمديد ساعات الحظر الليلي، هو تقليل الاختلاط بين المواطنين قدر الإمكان ومنع التجمعات.



وأوضح إن كثرة الاصابات لا تخيف وزارة الصحة، خاصة أن نحو 90% من الإصابات لا تظهر عليها الأعراض.



ولفت إلى أن الوصول للذروة في الإصابات مرهون بالتزام المواطنين.



