الأربعاء 04-11-2020
الوكيل الاخباري

الغذاء والدواء : الختم الخاص على تنكات زيت الزيتون يؤكد جودته

مهيدات للوكيل : سنضع تسعيرة للقفازات - فيديو

كندا تسجل 244935 إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

أسعار الذهب الأربعاء 4/11/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

منخفض جوي يؤثــر على المملكة اليوم

تعليق الدوام بمدرسة الحديثة الثانوية في الأغوار الجنوبية لمدة يومين

اغلاق بنك تنمية المدن والقرى اليوم للتعقيم بعد تسجيل اصابات كورونا بين الموظفين

الامن العام : 1697 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة خلال الـ 24 ساعة الماضية




الأربعاء، 04-11-2020 09:58 ص

تصريح حكومي حول تمديد الحظر الشامل بعد الانتخابات

99


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي ووزير الصحة الأسبق، الدكتور سعد الخرابشة، إن الإغلاق لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع ليس حلاً لتقليل الإصابات.

وأضاف في تصريحات صحفية، إننا سنعود مرة أخرى، لانتكاسة الحالة الوبائية، وتسجيل الإصابات بكورونا، بعد انتهاء الحظر الشامل.

اضافة اعلان

وأكد الوزير الأسبق، أن تمديد عدد أيام الحظر الشامل بعد الانتخابات ليس خيارا مطروحا.


وتابع أن الهدف من الاغلاقات الجزئية وتمديد ساعات الحظر الليلي، هو تقليل الاختلاط بين المواطنين قدر الإمكان ومنع التجمعات.


وأوضح إن كثرة الاصابات لا تخيف وزارة الصحة، خاصة أن نحو 90% من الإصابات لا تظهر عليها الأعراض.


ولفت إلى أن الوصول للذروة في الإصابات مرهون بالتزام المواطنين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Sd4Rnm52GQJzFd4NRcGu9PMHzrwnu7xd0oXj0pcX

وزارة العمل تحدد أجور العاملين أيام الحظر

9202022224451125695934

فتح باب التجنيد بالجيش لهذه التخصصات - تفاصيل

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

تعليق الدوام بمدرسة الحديثة الثانوية في الأغوار الجنوبية لمدة يومين

92020241891405134743

اغلاق بنك تنمية المدن والقرى اليوم للتعقيم بعد تسجيل اصابات كورونا بين الموظفين

267983_5_1579800625

محافظ عجلون خلال جولة في الاسواق : لن نتهاون مع من يخالف اوامر الدفاع

1604438115222

الامن العام : 1697 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخبار متعلقة
c6b3bdde-57f2-4817-aad7-dc08eeaea478

لجنة الأوبئة: سيتم فرض الحظر الشامل في هذه الحالة

99

الحكومة تنفي فرض حظر تجول شامل لمدة يومين

720201392148737848415

هل سيتم إعادة النظر بقرار الحظر الشامل ؟

547a7b37-9952-4dc0-9a6a-3a4ef13d42fc

استثناء من قرار حظر التجول الشامل لهذه الفئة

0L5A0388

توضيح صادر عن مركز إدارة الأزمات حول الحظر الشامل

سعد-جابر-1403202001

ارتفاع كبير في عدد اصابات كورونا بالاردن مجدداً