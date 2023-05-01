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الإثنين، 01-05-2023 06:20 م

تضامن: حماية العاملات في الأعمال غير المنظمة ضرورة وطنية

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الوكيل الاخباري - أكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، اليوم الاثنين، أن تحديث وتطوير التشريعات الأردنية باستمرار دليل على الإرادة السياسية العليا لتمكين المرأة الأردنية.

وقالت "تضامن" في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي، إنه منذ تأسيس المملكة منح الدستور الأردني حقوقا للمرأة جرى فيما بعد تعديلها لتناسب مع تطورات المجتمع، ومنها إقرار مجلس النواب مطلع العام الحالي تعديلات على قانون العمل لإيجاد مزيد من الحماية القانونية للعمال والعاملات.

ودعت إلى الاستمرار في بذل مزيد من الجهود لإيجاد بيئة عمل مناسبة للنساء، وتمكينهنّ من القيام بمختلف أدوراهنّ، وتحقيق ما يسعينّ لأجله.

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