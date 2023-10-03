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الثلاثاء، 03-10-2023 03:26 م

تطورات اصابة عشرات الطالبات في مدرسة كريمة

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - أكد مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور ، خروج غالبية الطالبات في مدرسة الكريمة الثانوية من المستشفى، بعدما تلقين العناية الطبية، واللواتي تعرضن لاستنشاق رائحة مادة مبيد حشري منبعثة من مزرعة مجاورة للمدرسة.

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وقال الدكتور الشكور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن 33 طالبة راجعن المستشفى اليوم الثلاثاء بعد ظهور أعراض عليهن تتمثل بالسعال، فيما جرى إدخال 10 طالبات منهن للمراقبة الطبية، بالإضافة إلى 5 طالبات يرقدن في المستشفى منذ يوم أمس الاثنين للمراقبة أيضا، وجميعهن حالتهن حسنة، ويجري تقييم حالتهن الطبية للتأكد من سلامتهن.


وقال متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، لـــ(بترا) إن فريق استقصاء صحي من الدفاع المدني والصحة والزراعة تفحص موقع المزرعة المجاورة للمدرسة، وجرى أخذ عينات من الهواء والتربة، والتحرز على كميات المبيد الحشري المستخدم في المزرعة ضمن إجراءات وقائية للسلامة العامة.


وأضاف انه جرى تعليق الدوام اليوم في مدرستي الكريمة الثانوية وعمر بن الخطاب الأساسية القريبة من الموقع بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.
وأشار الحوامدة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على المزرعة، وتحويلهم إلى القضاء.

 

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