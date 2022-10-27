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الخميس، 27-10-2022 03:15 م

تعديل دوام البنوك في الأردن لتبدأ التعامل مع الجمهور من التاسعة صباحا

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الوكيل الإخباري- قرر البنك المركزي الأردني، الخميس، تعديل دوام البنوك المرخصة لتبدا التعامل مع الجمهور من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الثالثة والنصف بعد الظهر.اضافة اعلان


وقال البنك، في بيان، إن العمل بالنظام الجديد للبنوك المرخصة لساعات الدوام اعتبارا من الثلاثين من شهر تشرين الأول/أكتوبر الحالي.

وتكون ساعات الدوام الرسمي للبنوك المرخصة من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر.

وتكون ساعات العمل اليومي "لنظام التسويات الإجمالية الفوري- الأردن"، حيث يبدأ عمل النظام في تمام الساعة التاسعة صباحاً ضمن فترة تبادل التحويلات الثنائية بين الأعضاء ولغاية الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، و تبدأ "فترة السيولة" في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر، وينتهي يوم العمل في النظام في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر

وتكون ساعات العمل اليومي "لنظام غرفة التقاص الآلي (ACH)" من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر وبحيث تبدأ جلسة التبادل الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الحادية عشرة صباحا، وتبدأ جلسة التبادل الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا ولغاية الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وتبدأ جلسة التبادل الثالثة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الثالثة والربع بعد الظهر، فيما تبدأ جلسة التبادل الرابعة (المسائية) للحركات المالية التي تحمل تاريخ حق لاحق فقط في تمام الساعة الثالثة والنصف ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر.

ويكون موعد استقبال الودائع في نافذة الإيداع بالدينار من الساعة الثانية وخمسة وأربعون دقيقة بعد الظهر وحتى الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة بعد الظهر.

يتم تحديد وقت تبادل الشيكات من خلال نظام المقاصة الالكترونية ليبدأ تقديم الشيكات للجلسة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثانية من ظهر يوم العمل التالي، فيما يبدأ الرد من صباح يوم العمل ويستمر لغاية الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر نفس اليوم.

ويبدأ تعامل صندوق البنوك لدى البنك المركزي مع البنوك المرخصة لغايات السحب والإيداع النقدي من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

 




 

 


 

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