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الأربعاء، 21-02-2024 08:10 ص

تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من تاريخ 3/3/2024

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الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين، اعتباراً من يوم الأحد الموافق (3/3/2024).اضافة اعلان


وقالت الإدارة، إن أوقات العمل من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس، تبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، والسياحة والأجانب، وvip، والدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (8:30).

وبيّنت أنه تكون مغادرة آخر باص عرب عند الساعة (18:00)، ومغادرة آخر باص سياحة، ومركبات خاصة عند الساعة (17:00) ومغادرة آخر باص vip، ودبلوماسيين عند الساعة (18:00) .

وأضافت أن ساعات العمل يوم الجمعة، تبدأ لجميع المسافرين (العرب، والسياحة والأجانب، وvip، والدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (8:30) وتنتهي عند الساعة (13:00).

أما يوم السبت يكون الجسر مغلقاً ولا حركة على الإطلاق. 

ونوهت الإدارة إلى أنه على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.

 




 

 


 

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