تعديل على أوقات عمل جسر الملك حسين اعتباراً من تاريخ 3/3/2024

الوكيل الإخباري -

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أعلنت إدارة أمن الجسور، التابعة لمديرية الأمن العام، عن تعديل أوقات عمل جسر الملك حسين، اعتباراً من يوم الأحد الموافق (3/3/2024).وقالت الإدارة، إن أوقات العمل من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس، تبدأ حركة جميع المسافرين (العرب، والسياحة والأجانب، وvip، والدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (8:30).وبيّنت أنه تكون مغادرة آخر باص عرب عند الساعة (18:00)، ومغادرة آخر باص سياحة، ومركبات خاصة عند الساعة (17:00) ومغادرة آخر باص vip، ودبلوماسيين عند الساعة (18:00) .وأضافت أن ساعات العمل يوم الجمعة، تبدأ لجميع المسافرين (العرب، والسياحة والأجانب، وvip، والدبلوماسيين، والمركبات) والمغادرين باتجاه الضفة الغربية عند الساعة (8:30) وتنتهي عند الساعة (13:00).أما يوم السبت يكون الجسر مغلقاً ولا حركة على الإطلاق.ونوهت الإدارة إلى أنه على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية، التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة.