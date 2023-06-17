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السبت، 17-06-2023 11:43 ص

تعرفة كهربائية جديدة في الأردن ترتبط بالزمن تشمل 4 قطاعات وهذه اسعارها

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - أوضحت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تفاصيل وغايات اعتماد التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، التي تم العمل بها بداية الشهر الحالي، والتي شملت 4 قطاعات فقط وهي ( القطاع الصناعي المتوسط، قطاع ضح المياه، قطاع شحن المركبات / المنزلي، قطاع شحن المركبات / المحطات العامة).

وبينت الناطق باسم الهيئة الدكتورة تحرير القاق لـ "الوكيل الإخباري" أن العمل بهذه التعرفة يأتي كتجربة ودراسة كمرحلة أولى هدفها تخفيف الحمل الكهربائي على الشبكة خلال أوقات الذروة، وتوزيع الحمل على باقي ساعات اليوم، حيث أن وقت الذروة بالحمل الكهربائي يمتد من الساعة 5:00 مساءاً إلى الساعة 11:00 ليلاً من كل يوم. 

وأضافت أن التعرفة الجديدة المعتمدة خلال وقت الذروة لكل قطاع من القطاعات الأربعة جاء كما يلي :

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شحن المركبات/ المنزلي ( 15 قرشاً ) لكل كيلو واط، شحن المركبات في المحطات العامة ( 15 قرشاً ) لكل كيلو واط، القطاع الصناعي المتوسط ( 8.8 قروش)  لكل كيلو واط، ضح المياه ( 12 قرشاً ) لكل كيلو واط.

وبيّنت القاق أنه بامكان المستهلك شحن مركبته الكهربائية خارج أوقات الذروة، والتي تمتد من الساعة 6:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً، والاستفادة من سعر تعرفة أقل، حيث أن سعر التعرفة شحن المركبات/ المنزلي خارج وقت الذروة يبلغ ( 9 قروش ) لكل كيلو واط، شحن المركبات في المحطات العامة (9 قروش ) لكل كيلو واط، القطاع الصناعي المتوسط ( 6 قروش ) لكل كيلو واط، ضخ المياه ( 8 قروش ) لكل كيلو واط.

ونوهت القاق إلى أنه تم إضافة تسعيرة خاصة لوقت (الذروة الجزئية) والتي تمتد على فترتين، الأولى من الساعة 2:00 ظهراً حتى الساعة 5:00 عصراً، والفترة الثانية تمتد من الساعة 11:00 ليلاً إلى الساعة 6:00 صباحاً. 

ويبلغ سعر التعرفة الكهربائية في أوقات الذروة الجزئية لكل قطاع كما يلي:
شحن المركبات/ المنزلي (11.7 قرش) لكل كيلو واط، شحن المركبات في المحطات العامة ( 11.2 قرش) لكل كيلو واط، القطاع الصناعي المتوسط (6.8 قرش) لكل كيلو واط، ضخ المياه ( 9.5 قرش) لكل كيلو واط.

وأوضحت أنه بعد الانتهاء من هذه التجربة وبيان الأثر منها في توزيع الحمل الكهربائي، سوف تعمّم فكرة التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على باقي القطاعات ومنها القطاع المنزلي.


 




 

 


 

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