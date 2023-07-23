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الأحد، 23-07-2023 07:42 م

تعرّف على أسعار الزي المدرسي والحقائب في الأسواق

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد نقيب تجار الألبسة والأحذية سلطان علان أن أسعار الزي المدرسي والحقائب المدرسية في الأسواق المحلية مشابهة لما كانت عليه في العام الماضي.

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وقال علان لـ"الوكيل الإخباري"، إن الزي المدرسي والحقائب متوفرين وبكميات تغطي حاجة السوق، لافتا إلى أن الحركة ضعيفة في الوقت الحالي وأن الطلب سيزداد مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد الشهر المقبل.

 

وأضاف أن أسعار الزي المدرسي تتراوح ما بين 5-10 دنانير، فيما تتراوح أسعار الحقائب المدرسية بين 3-10 دنانير وأن الأسعار تختلف بحسب جودة المنتجات المعروضة وهي تناسب كل الفئات والأعمار.

 

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي 2024/2023 لطلبة المدارس يوم الأحد الموافق 2023/8/20 وفقا لوزارة التربية والتعليم.

 




 

 


 

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