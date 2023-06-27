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بلدية جرش تعد خطة شاملة لاستقبال عيد الأضحى

الثلاثاء، 27-06-2023 06:21 م

بلدية جرش تعد خطة شاملة لاستقبال عيد الأضحى

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الوكيل الاخباري - أعدت بلدية جرش الكبرى خطة شاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك من تنظيم الأسواق وتحديد أماكن بيع الأضاحي .

وقال رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم، إن كوادر البلدية أعدت خطتها خلال عطلة العيد من خلال برنامج مناوبات لمتابعة جميع مواقع بيع وذبح الأضاحي والتي تم تحديدها خارج نطاق الأماكن والأحياء السكنية وذلك تسهيلاً على التجار والمواطنين تحت إشراف البلدية للتأكد من الالتزام بالشروط الصحية المعتمدة طوال عطلة العيد ومواصلة تقديم الخدمات للمواطنين خصوصا متابعة أوضاع النظافة .

وبين العتوم، أن مسلخ جرش المعتمد جاهز لاستقبال المواطنين، داعياً إلى رصد الملاحظات والمخالفات وتمريرها للبلدية عبر الصفحة الرسمية .

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